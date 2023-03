Milan-Giroud, accordo per il rinnovo fino al 2024: le cifre

Olivier Giroud e il Milan avanti insieme, i passi avanti per il rinnovo sono stati fatti e filtra ottimismo da entrambe le parti. A Casa Milan è andato in scena l'incontro tra gli agenti del centravanti francese e la dirigenza rossonera, ovvero Paolo Maldini e Ricky Massara. Un summit positivo durato più di un'ora in cui è stato trovato un accordo verbale per prolungare il contratto di Giroud fino al 2024 a 3,8 milioni di euro più bonus.