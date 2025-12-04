Logo SportMediaset

Mercato

Crystal Palace, senza rinnovo Mateta sarà ceduto in estate

04 Dic 2025 - 14:35
© Getty Images

© Getty Images

Jean-Philippe Mateta rischia di diventare un caso per il Crystal Palace. L'attaccante francese ha il contratto in scadenza nel 2027 e le sue prestazioni stanno attirando l'attenzione di diversi top club, tra cui il Milan. Le trattative per il prolungamento proseguono, ma non senza intoppi visto che il centravanti vorrebbe un aumento rispetto a quanto guadagna ora. La posizione del club, però, è chiarissima: se l'accordo non sarà raggiunto entro l'estate, Mateta verrà ceduto per evitare di perderlo a zero. Il Crystal Palace vuole evitare a tutti i costi un altro caso Guéhi. 

