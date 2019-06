Donadoni "Io al Milan? Le decisioni non spettano a me"

03/06/2019

"Io al Milan? Mi sono posto questa domanda, ma le decisioni non spettano a me. Sono un allenatore che ha grande voglia di tornare, di stare sul campo e di ottenere dei risultati". Così Roberto Donadoni, in cerca di una panchina, ai microfoni di Radio Sportiva. "E' qualche anno che il Milan non ha ancora dato a pieno la sensazione di aver trovato la quadratura. La nuova proprietà qualche segnale positivo l'ha dato e ora ci si aspetta chiarezza, le persone in gamba ci sono".