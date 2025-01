Danilo, non c'è solo il Napoli: piace anche al Milan

Danilo è in uscita dalla Juventus e resterà in Serie A. Ma se fino a poche ore fa era certo un approdo al Napoli, c'è un'altra pista di mercato che non va scartata, quella che porta al Milan. Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno e fuori dai programmi di Thiago Motta, piace ad Antonio Conte per l'esperienza che può portare alla retroguardia azzurra, qualità che non disdegnerebbero pure i rossoneri che possono giocare una carta in più con la Juve: Fikayo Tomori.