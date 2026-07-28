Roma, idea Fresneda per la fascia destra

Dopo l'arrivo di Castro la Roma avanza veloce sul mercato a caccia dei prossimi obiettivi. Tanto lavoro da fare sulle fasce, dove serviranno rinforzi sia per il ruolo di esterno offensivo che di quelli a tutta fascia. Come quinto nelle ultime ore è salito il nome di Ivan Fresneda. Spagnolo, classe 2001, il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid per poi finire al Valladolid. Dal 2023 gioca allo Sporting Lisbona, con cui si è affermato anche a livello internazionale con presenza in Champions League. La Roma ha chiesto informazioni: i portoghesi lo ritengono un giocatore chiave e lo valutno, almeno, 25 milioni.