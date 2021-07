Calabria fedele al Milan: rinnovo fino al 2025

Davide Calabria fedele al Milan. Il giovane terzino, arrivato in rossonero a 10 anni, ha deciso di continuare la sua storia a Milanello firmando il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. Per l'esterno un adeguamento dell'ingaggio importante, infatti passerà da un milione di euro a stagione a 2,6. Davide ha esordito in Serie A nel maggio 2015 e, dopo le 151 presenze e i 5 gol realizzati nelle sue 7 stagioni con la Prima Squadra, continuerà a vestire la maglia rossonera.