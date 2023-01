Milan: sfumano Zaniolo e Sportiello, niente cessione per Bakayoko

MANOVRE ROSSONERE

Nessun rinforzo in entrata per i rossoneri. Il centrocampista francese resterà a Milanello, niente Lione

Nonostante le ultime sconfitte e il periodo nero, nessun rinforzo per il Milan. Zaniolo e Sportiello erano obiettivi complicati e tali si sono confermati anche nell'ultima giornata di calciomercato. In uscita invece nulla da fare per l'addio di Bakayoko che sembrava diretto prima verso la Cremonese e poi in Francia, con l'interesse del Lione che non si è potuto concretizzare per via delle tempistiche strette e la complicazione del passaggio via Chelsea.

Situazione Zaniolo - Maldini e Massara avevano pensato a un nuovo contatto con la Roma, che però è stata irremovibile: per Zaniolo serviva un'offerta almeno pari a quella proposta dal Bournemouth nei giorni scorsi, quindi un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Niente da fare, se ne riparlerà eventualmente a giugno tenendo in mente il gradimento del giocatore per la destinazione rossonera.

Capitolo portiere - Dopo l'ennesima prestazione negativa di Tatarusanu, in casa Milan si erano fatte riflessioni sull'estremo difensore. Maignan rientrerà verso fine febbraio e i tifosi volevano un rinforzo che invece non arriverà. Vasquez non è ancora pronto, come ha detto Pioli, quindi era tornato di moda il nome di Sportiello per il quale un tentativo, andato a vuoto, era già stato fatto a fine dicembre.

Bakayoko - Dopo il tramonto della trattativa con l'Adana Demirspor, Tiémoué Bakayoko sembrava destinato a trasferirsi a Cremona in prestito dal Chelsea, ma è saltato tutto. Sul francese è spuntato l'interesse del Lione, ma l'epilogo è stato analogo. Secondo L'Equipe il tutto sarebbe saltato per la richiesta di un indennizzo economico da parte del Chelsea proprietario del cartellino. Dopo la doppia fumata nera il centrocampista resterà al Milan sino a fine stagione.

