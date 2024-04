Anime diverse, un solo obiettivo: Milan deciso su Zirkzee

MANOVRE ROSSONERE

L'olandese del Bologna pronto a dire sì ai rossoneri che hanno nel cassetto l'offerta giusta per convincere i rossoblù

C'è una cosa su cui a Casa Milan sono tutti d'accordo: il centravanti del futuro è Joshua Zirkzee. È lui l'uomo individuato dalla dirigenza rossonera per prendere il posto di Olivier Giroud, destinato alla Mls, nella prossima stagione. Fin qui, per la verità, nessuna novità. Il vero passo in avanti in una trattativa che non sarà comunque semplice lo svela la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'olandese del Bologna avrebbe individuato proprio nel Milan la destinazione migliore per l'anno che verrà. E in questa direzione vanno tutti i movimenti dei rossoneri.

Quale che sia la decisione definitiva sull'allenatore - le azioni di Stefano Pioli sono in deciso rialzo, ma la sua permanenza continua a non essere certa -, da Ibrahimovic a Moncada, passando per Cardinale e Furlani, tutti sono concordi nel considerare Zirkzee l'uomo perfetto per l'attacco. Il profilo, in effetti, è più che interessante: ottimo in tutti i fondamentali, è migliorato in zona gol ed è capace come pochi di aiutare la squadra a salire e di creare gioco offensivo. Quello che ogni allenatore vorrebbe in avanti.

D'altro canto il Milan ha tutta l'aria di essere l'ambiente migliore per lui. La squadra continua a essere giovane ma in crescita, giocherà la rinnovata Champions League (anche il Bologna in questo momento sarebbe qualificato, ndr) e punta deciso a rispondere alla seconda stella dell'Inter con il ventesimo scudetto. Insomma, il salto in alto sarebbe importante e cucito nel miglior modo possibile sulle ambizioni, giustamente elevate, del giocatore.

Ma come si arriva ad accontentare il Bologna? L'offerta, scrive la Gazzetta, è pronta: 50 milioni più il cartellino di Saelemaekers, protagonista di un buon campionato in rossoblù e destinato a essere riscattato dal Bologna. Un'offerta all'altezza delle aspettative dei ducali che dovrà fare i conti con eventuali controfferte di altri club. Zirkzee, inutile sottolinearlo, ha estimatori un po' ovunque. La sua scelta sembra però fatta: lui vuole il Milan e il Milan, adesso, deve convincere il Bologna. La partita non è che cominciata.