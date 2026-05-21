Assalto Atletico, Bernardo Silva allontana la Juve: "Voglio avvicinarmi alla famiglia"

21 Mag 2026 - 09:48
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Bernardo Silva/Manchester City © Getty Images

Bernardo Silva/Manchester City © Getty Images

Dopo 9 anni e ben 21 trofei vinti (tra cui 5 Premier League e 1 Champions League), Bernardo Silva lascia ufficialmente il Manchester City. Il centrocampista classe '94, obiettivo di mercato della Juve, ha dichiarato di voler fare spazio ai giovani: "Poi penso che sia l'ora di avvicinarmi un po' alla mia famiglia: sono stato 12 anni lontano da loro e sento di volermi avvicinare". 

Parole che, unite all'assalto dell'Atletico Madrid che lo considera il sostituto ideale di Antoine Griezmann (promesso sposo dell'Orlando City dal 1° luglio), allontanano il portoghese da Torino anche in caso di improbabile qualificazione in Champions dei bianconeri. 

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