Assalto Atletico, Bernardo Silva allontana la Juve: "Voglio avvicinarmi alla famiglia"

Dopo 9 anni e ben 21 trofei vinti (tra cui 5 Premier League e 1 Champions League), Bernardo Silva lascia ufficialmente il Manchester City. Il centrocampista classe '94, obiettivo di mercato della Juve, ha dichiarato di voler fare spazio ai giovani: "Poi penso che sia l'ora di avvicinarmi un po' alla mia famiglia: sono stato 12 anni lontano da loro e sento di volermi avvicinare".
Parole che, unite all'assalto dell'Atletico Madrid che lo considera il sostituto ideale di Antoine Griezmann (promesso sposo dell'Orlando City dal 1° luglio), allontanano il portoghese da Torino anche in caso di improbabile qualificazione in Champions dei bianconeri.
Il portoghese saluterà i tifosi dell'Etihad il 24 maggio nell'ultima di campionato contro l'Aston Villa. Sarà l'ultima partita a Manchester anche per Pep Guardiola, pronto a chiudere a sua volta il suo storico ciclo in un'annata che ha visto l'Arsenal vincere la Premier League.