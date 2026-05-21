Assalto Atletico, Bernardo Silva allontana la Juve: "Voglio avvicinarmi alla famiglia"

Dopo 9 anni e ben 21 trofei vinti (tra cui 5 Premier League e 1 Champions League), Bernardo Silva lascia ufficialmente il Manchester City. Il centrocampista classe '94, obiettivo di mercato della Juve, ha dichiarato di voler fare spazio ai giovani: "Poi penso che sia l'ora di avvicinarmi un po' alla mia famiglia: sono stato 12 anni lontano da loro e sento di volermi avvicinare".