Dybala, nel futuro c'è ancora la Roma: lunedì l’annuncio della firma, le cifre

Ritorno al futuro per Paulo Dybala. Dopo le tante voci su un possibile ritorno al Boca della Joya, il futuro dell'attaccante argentino sembra oggi molto più chiaro e a tinte giallorosse: a Champions acquisita, forse già lunedì dopo l’ultima sfida decisiva di Verona, la Roma potrebbe dare l’annuncio del rinnovo dell'ex Juve.
Negli ultimi giorni Dybala ha avuto più di un contatto con il club e con il suo agente Jorge Antun e ha preso la decisione di proseguire l’esperienza nella Capitale almeno per un’altra stagione con possibilità di ulteriore rinnovo. Le cifre saranno ovviamente molto più basse di quelle attuali (8 milioni di euro netti a stagione), il nuovo accordo prevederà una base fissa da 2-2,5 milioni di euro, arricchita da una corposa struttura di bonus facilmente raggiungibili e legati a presenze, gol e obiettivi di squadra.
Gasperini è entusiasta di poter continuare a lavorare con Dybala e dopo la gara col Verona si attende l'annuncio ufficiale.