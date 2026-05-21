Dybala, nel futuro c'è ancora la Roma: lunedì l’annuncio della firma, le cifre

Negli ultimi giorni Dybala ha avuto più di un contatto con il club e con il suo agente Jorge Antun e ha preso la decisione di proseguire l’esperienza nella Capitale almeno per un’altra stagione con possibilità di ulteriore rinnovo. Le cifre saranno ovviamente molto più basse di quelle attuali (8 milioni di euro netti a stagione), il nuovo accordo prevederà una base fissa da 2-2,5 milioni di euro, arricchita da una corposa struttura di bonus facilmente raggiungibili e legati a presenze, gol e obiettivi di squadra.