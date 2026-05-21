Carnevali sulla cessione di Koné: "Mi piacerebbe rimanesse a Sassuolo, ma ho qualche dubbio..."

"Lo abbiamo riscattato perché sappiamo il suo valore, mi piacerebbe rimanesse a Sassuolo. Ho qualche dubbio, avrà qualche richiesta immagino. Siamo una società che lavora così, se arriva un grande club è normale che dobbiamo cercare di accontentarli, vista la forza economica di chi li vuole". Così l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a margine della presentazione del Golden Boy sul futuro di Ismael Koné, centrocampista finito anche sul taccuino del Milan per la prossima stagione.