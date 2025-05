Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, lo ha rivelato Matteo Moretto. Il dirigente albanese ha firmato il suo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi 3 anni. Manca solo il comunicato ufficiale in cui saranno rivelati i dettagli dell'accordo tra le parti, che dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.