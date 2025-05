Luka Modric dice addio al Real Madrid dopo tredici anni: "Giocare qui mi ha cambiato la vita"

Modric dirà addio al Bernabeu in occasione della sfida con la Real Sociedad il prossimo 24 maggio dopo tredici stagioni e 28 trofei conquistati puntando a proseguire la carriera sino al 2026 con l'obiettivo di giocare i Mondiali con la Croazia. "Sono arrivato nel 2012 con la speranza di indossare la maglia della squadra migliore del mondo e con l'ambizione di fare grandi cose, ma non avrei mai potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo. Giocare per il Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona. Sono orgoglioso di aver fatto parte di uno dei periodi di maggior successo del miglior club della storia. Voglio ringraziare sinceramente la società, in particolare il presidente Florentino Pérez, i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo - ha spiegato Modric in una lettera pubblicata su Instagram -. Nel corso degli anni ho vissuto momenti incredibili, rimonte apparentemente impossibili, finali, festeggiamenti e notti magiche al Bernabéu... Abbiamo vinto tutto e sono stato molto felice. Molto, molto felice. Ma al di là dei titoli e delle vittorie, porto nel cuore l'affetto di tutti i tifosi del Real Madrid. Non so davvero come spiegare il legame speciale che ho con tutti voi e quanto mi sono sentito, e continuo a sentirmi, supportato, rispettato e amato. Non dimenticherò mai tutti i vostri applausi e tutti i gesti gentili che mi avete dimostrato. Me ne vado con il cuore pieno. Pieno di orgoglio, gratitudine e ricordi indimenticabili. E anche se, dopo il Mondiale per Club, non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre un tifoso del Real Madrid.Ci rivedremo. Il Real Madrid sarà sempre casa mia. Per tutta la vita. Hala Madrid e nient'altro".