Tare-Milan, c'è la firma sul contratto e ora è atteso il comunicato ufficiale: i dettagli

Tare ritornerà in gioco dopo due anni dall'addio alla Lazio. Il suo primo compito nella sua nuova esperienza sarà quello di individuare il prossimo allenatore per poi spostare l'attenzione sui rinnovi dei big (Theo Hernandez, Maignan e Pulisic) e su come rinforzare la rosa nella sessione estiva di calciomercato.