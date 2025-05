La carriera di Artem Dovbyk potrebbe prendere un drastico cambiamento. Benchè l'ucraino desideri avere più tempo per confermare le proprie doti con la maglia della Roma, secondo Il Messaggero la situazione potrebbe cambiare già quest'estate in base all'allenatore che siederà sulla panchina giallorosso la prossima stagione. Il nuovo tecnico potrebbe scegliere infatti di non confermare l'attaccante aprendo una nuova trattativa di mercato.