Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato prima del match contro il Como: "Il futuro di Inzaghi? Siamo in simbiosi con lui, è l'artefice di questo ciclo straordinario, vogliamo continuare con lui, a bocce ferme faremo la nostra proposta di rinnovo ma il suo contratto non è in scadenza. Non credo ci siano campanelli contrari".