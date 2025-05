Johan Vásquez è una delle pedine più preziose del Genoa e per questo motivo il tecnico Patrick Vieira ha sottolineato di non voler perdere il messicano nei prossimi mesi. In conferenza stampa il tecnico rossoblù ha espresso il proprio parere sul futuro del difensore: "Ha le qualità che rappresentano quelle dei tifosi. E’ stato uno dei giocatori più importanti come tanti. Si parla di rinnovo e spero si possa fare. E’ un giocatore fondamentale per il futuro della squadra".