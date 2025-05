Bologna: incontro con gli agenti di Italiano, sul tavolo il rinnovo. Milan alla finestra

Il Bologna ha fretta di blindare Vincenzo Italiano, il tecnico che riportato nella bacheca rossoblù una Coppa dopo 51 anni. Il club emiliano non vuole correre rischi di perderlo, anche perché il suo nome sarebbe in cima alla lista del Milan per la rifondazione dopo una stagione da dimenticare. Finora non c'è stato alcun contratto tra Italiano, sotto contratto con i felsinei fino al 30 giugno 2026, e il club rossonero, che prima deve chiudere il discorso per il nuovo ds. E proprio Igli Tare, sempre più vicino a coprire il ruolo, considera l'attuale allenatore rossoblù la scelta ideale per il nuovo corso. In questo scenario, dunque, il Bologna ha iniziato a mettere le basi per un rinnovo. Nel primo pomeriggio i due agenti di Italiano, Francesco Caliandro e Diego Nappi, si sono presentati nel quartier generale rossoblù a Casteldebole dove hanno incontrato i dirigenti per parlare appunto di futuro: si è trattato di un colloquio interlocutorio, cui ne seguiranno altri, ma da cui è uscita la volontà comune di proseguire insieme. Da una parte il Bologna non vuole rinunciare al suo allenatore e dall'altra Italiano sta bene a Bologna e non pensa ad andare via. "Qui si fanno le cose per bene e si può ancora crescere - ha detto la stessa sera della conquista della Coppa Italia - Secondo me si può ancora ottenere tanto qui". L'ipotesi sul tavolo è quella di un prolungamento del contratto di un altro anno o di due con tanto di adeguamento economico, che potrebbe arrivare a 2,5 milioni più i bonus. Italiano chiede anche rassicurazioni tecniche dal club per garantire un'ulteriore crescita della squadra che tanto ha fatto bene in questa stagione.