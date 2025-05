Guardiola categorico su Walker: "Nessuna chance che giochi il Mondiale per Club col City"

"Se c'è qualche possibilità che Walker giochi il Mondiale per Club con il City? No". Pep Guardiola è stato categorico nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida al Fulham che chiuderà la Premier League, il difensore inglese in prestito con diritto di riscatto al Milan non farà ritorno alla base per giocare la competizione che inizierà il 14 giugno e di cui Mediaset trasmetterà le partite in co-esclusiva. Walker può essere riscattato dai rossoneri per una somma di 5 milioni di euro esercitabile fino al 30 giugno, il sou contratto col City scade nel 2026.