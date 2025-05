Inter: non solo Luis Henrique per il Mondiale per Club, Zirkzee e Bonny per la stagione che verrà

L'attaccante francese è comunque un obiettivo caldissimo per l'estate, quando il reparto d'attacco andrà comunque rivisitato quasi in toto, visti gli addii di Correa e Arnautovic e i tanti dubbi su Taremi. I nomi? Beh, David sarebbe il vero grande colpo, ma la concorrenza e le richieste del canadese rendono il tutto molto complicato. Piace Zirkzee, e con lo United se ne può discutere. Stesso discorso, pur con qualità e attitudini completamente diverse, per Castro del Bologna. I nomi, al momento, sono questi, poi da definire ci sarà anche il futuro di Pio Esposito che, preferibilmente, sarà lasciato ancora in prestito per proseguire il percorso di crescita. Ma nulla è stato ancora scritto. Interventi ci saranno anche in difesa e centrocampo. Per il primo reparto la rosa dei candidati è composta al momento da De Winter, Lucumi, Beukema e Leoni. Per la mediana piacciono sempre Frendrup e Ricci. Ma si tratta di discorsi in prospettiva, ancora tutti da affrontare. Di certo, però, c'è che dall'orbita nerazzurra è uscito Nico Paz: l'argentino andrà sì al Mondiale per Club, ma con il Real Madrid.