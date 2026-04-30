Gattuso pronto a tornare dopo la delusione azzurra: lo cerca un club di Serie A

Urbano Cairo ha riaperto ufficialmente il casting per la panchina del Torino, con Rino Gattuso che guadagna posizioni grazie alla storica stima del presidente e ai contatti già avviati dal ds Gianluca Petrachi. Sebbene la conferma di Roberto D’Aversa resti possibile, le parole del patron granata ("Stiamo parlando con Petrachi, non è stata presa una decisione") lasciano aperta la porta a un addio.