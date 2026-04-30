Gattuso pronto a tornare dopo la delusione azzurra: lo cerca un club di Serie A

Urbano Cairo valuta il futuro della panchina del Torino: contatti avviati con Rino Gattuso, ma resta viva l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Ivan Juric.

30 Apr 2026 - 10:00
Gennaro Gattuso © italyphotopress

Gennaro Gattuso © italyphotopress

Urbano Cairo ha riaperto ufficialmente il casting per la panchina del Torino, con Rino Gattuso che guadagna posizioni grazie alla storica stima del presidente e ai contatti già avviati dal ds Gianluca Petrachi. Sebbene la conferma di Roberto D’Aversa resti possibile, le parole del patron granata ("Stiamo parlando con Petrachi, non è stata presa una decisione") lasciano aperta la porta a un addio.

La candidatura di Gattuso, già cercato nel 2023 e nel 2024 prima della parentesi Vanoli, appare oggi la più concreta per carisma e sintonia con la dirigenza. Da non scartare comunque la pista Ivan Juric, tecnico con cui Cairo ha mantenuto un legame solido nonostante i passati attriti con la tifoseria. Lo scrive Tuttosport.

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