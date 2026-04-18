Milan, Allegri: "La società ha lavorato molto bene sul mercato, è una buona base"

"In questo momento tutte le energie vanno concentrate sull'obiettivo finale. Società, giocatori, allenatori, staff. Tutti lavoriamo per il club. Sopra a tutto ci sta sempre il club, il Milan. All'interno della storia sono passati dirigenti, presidenti, giocatori ma l'unica cosa che rimane è il club". Così Max Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona al Bentegodi. "Tutti dobbiamo lavorare per il club. Io sono sempre stato legato ai ragazzi: per me i miei giocatori sono i migliori di tutti. Vanno sostenuti e loro devono sostenere me, come hanno fatto. Credo che la società ha lavorato molto bene quest'estate, abbiamo una rosa di ottimi giocatori e con qualcuno straordinario: è una buona base, per rinforzare questa base dobbiamo arrivare in Champions. Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuro", ha aggiunto.