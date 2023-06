Milan, affondo per Davide Frattesi

MANOVRE ROSSONERE

Con l’avvicinarsi della chiusura dell’affare Tonali i rossoneri si fiondano sull’obiettivo numero uno, contatto Carnevali-Furlani

Dopo le visite mediche in Romania Sandro Tonali diventerà ufficialmente un giocatore del Newcastle e il Milan incasserà complessivamente circa 80 milioni. Soldi che i rossoneri vorrebbero reinvestire subito su Davide Frattesi, individuato come il nome giusto per il centrocampo, per cui sono stati avviati i primi contatti tra l'amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani, e quello del Sassuolo, Giovanni Carnevali per cercare di impostare la trattativa. L’operazione è difficile, anche perché il giocatore sembra aver scelto l’Inter, ma come ha dichiarato lui stesso “se arrivano offerte irrinunciabili, le ascoltiamo. Irrinunciabili eh".

Alla mossa dei rossoneri ha però risposto subito l'Inter, che saputo della chiacchierata Furlani-Carnevali nella persona di Marotta ha contattato subito l'ad dei neroverdi per ribadire l'interesse dei nerazzurri. Frattesi accende il derby di mercato sotto la Madonnina.

