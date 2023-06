Sassuolo, Carnevali: "Nessuna squadra in pole per Frattesi"

OBIETTIVO MERCATO

L'ad neroverde fa il punto sulle offerte per il giovane talento della Nazionale: "Abbiamo fatto tanti incontri, sarà ancora lunga. I giovani della Juve sono interessanti, ma..."

Davide Frattesi è l'uomo del momento sul mercato della Serie A e il Sassuolo si frega le mani. Inter, Juve e Milan, per citare le prime, si sono fatte avanti per il giovane talento neroverde, ma per ora nessuna sarebbe in vantaggio sulle altre. Almeno a sentire quanto dice l'amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali. "No, non c'è nessuna squadra avanti alle altre rispetto a ieri. In questi giorni abbiamo fatti tanti incontri, sia con le società che con i procuratori. Vediamo, non è una trattativa facile, vediamo come si concluderà", ha detto all'uscita dagli uffici milanesi del club.

Ci sono dei momenti in cui non è facile raccontare cosa sta succedendo perché sono trattative importanti. Stiamo portando avanti la situazione con più squadre come abbiamo sempre detto e sarà ancora lunga. A noi i giovani interessano sia della Juve che di tutte le altre squadre, perché il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo in questi anni per i giovani. Vediamo un po' quello che riusciremo a fare", ha aggiunto.

L'Inter pare aver offerto Mulattieri: "Offerta che può essere emulata. Ma il discorso di Mulattieri e Volpato è indipendente dal discorso della destinazione di Frattesi. A noi interessa anche conoscerli i ragazzi, quello che fanno in campo lo vediamo durante la settimana. Conoscendoli personalmente si può anche avere un'idea di che ragazzi siano, come parlano e come reagiscono".