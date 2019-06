Mbappé il più caro al mondo, Cristiano Ronaldo solo 20°

13/06/2019

Mbappé non cede lo scettro: con un valore di mercato di 252 milioni di euro il talento francese del Psg è ancora il giocatore più caro del mondo nella speciale classifica dei 100 calciatori più costosi stilata dal Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport. Alle spalle di Mbappé ci sono Salah del Liverpool (219,6) e Sterling del City (207,8). 'Solo' quarto Leo Messi, che vale 167,4 mln, addirittura 20° Cristiano Ronaldo (118,1 mln).

La valutazione tiene conto di diversi indicatori di mercato e tra i parametri tenuti in considerazione c'è l'età del giocatore (gli altri sono i minuti giocati, la scadenza di contratto, i gol fatti, le potenzialità di mercato e il club di appartenenza). Nella top 100, che prende in esame i 5 maggiori campionati europei, presenti quattro italiani: il primo è Insigne al 53° posto e un valore di mercato di 75,1 mln. Zaniolo è 74° (68,3 mln), Chiesa 92° (63 mln) e Gigio Donnarumma 100° con una valutazione di 61 mln. Gli altri giocatori di Serie A in classifica: Dybala è 23°, Piatek 44°, Bentancur 46°, Skriniar 64°, Cancelo 66°, Zielinski 68°, Ruiz 89°, Milik 96°, Icardi 99°.