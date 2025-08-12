Man: "Quando il PSV ha chiamato ho detto subito di sì"

Attraverso i canali ufficiali del PSV Eindhoven, Dennis Man ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinto a lasciare Parma e a firmare con il club olandese: "Quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che il PSV era interessato, ho subito detto: 'andiamo'. Questo è un club per cui ogni giocatore ambizioso vorrebbe scendere in campo. Conosco molti giocatori che hanno giocato qui. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo... potrei continuare all'infinito. Il PSV è un club con una grande storia e compete per i trofei ogni stagione. Voglio fare lo stesso. Ho tanta voglia di dare il massimo in ogni partita e vincere tanti premi con il PSV. Non vedo l'ora di iniziare".