Luiz Diaz e il retroscena sul Barça: "Abbiamo parlato"

Luiz Diaz in estate è passato dal Liverpool al Bayern Monaco per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Prima del trasferimento in Baviera però ci sarebbero stati dei contatti con il Barcellona che, prima di prendere Rashford, stava cercando un esterno sinistro per rinforzare il suo attacco. Il colombiano rientrava nella shortlist dei catalani, come ammesso da Diaz stesso: "Sì, ci sono state delle conversazioni, come ce ne sono in tutto il mercato. È questo che guida sempre il mercato, ma sono molto calmo riguardo a quella decisione. Ho deciso obiettivamente cosa mi aspettava in futuro. Era molto importante. Sono entrato in un grande club e in un grande campionato. È un grande gruppo, una grande famiglia".