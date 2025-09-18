Logo SportMediaset
Mercato

Luiz Diaz e il retroscena sul Barça: "Abbiamo parlato"

18 Set 2025 - 18:38

Luiz Diaz in estate è passato dal Liverpool al Bayern Monaco per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Prima del trasferimento in Baviera però ci sarebbero stati dei contatti con il Barcellona che, prima di prendere Rashford, stava cercando un esterno sinistro per rinforzare il suo attacco. Il colombiano rientrava nella shortlist dei catalani, come ammesso da Diaz stesso: "Sì, ci sono state delle conversazioni, come ce ne sono in tutto il mercato. È questo che guida sempre il mercato, ma sono molto calmo riguardo a quella decisione. Ho deciso obiettivamente cosa mi aspettava in futuro. Era molto importante. Sono entrato in un grande club e in un grande campionato. È un grande gruppo, una grande famiglia". 

MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Calciomercato chiuso

MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 11

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Mercato ora per ora
20:10
United, Amorim a rischio: tra i sostituti spunta una leggenda del club
19:42
Bayern, Upamecano apre al rinnovo: "Qui sono felice"
18:38
Luiz Diaz e il retroscena sul Barça: "Abbiamo parlato"
17:15
Botafogo, la panchina di Ancelotti traballa. Intanto i Rangers lo puntano
16:39
Benfica, ufficiale Mourinho: nel contratto una clausola particolare