Locatelli-Juve, ha firmato il rinnovo fino al 2030: si attende l'ufficialità

17 Apr 2026 - 17:03
Manuel Locatelli © italyphotopress

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È il giorno di Manuel Locatelli, il centrocampista nel pomeriggio ha messo la firma sul rinnovo di contratto con la Juventus. Il classe 1998 prolunga il legame con il club della Continassa fino al 2030 con ingaggio che si aggirerà intorno ai quattro milioni di euro più bonus. In mattinata il capitano bianconero bianconero si era incontrato con la dirigenza della società bianconera insieme agli agenti, Edoardo Crnjar e Stefano Castelnovo, e al legale Cesare Di Cintio proprio per firmare il contratto: Locatelli, quindi, proseguirà la sua avventura alla Juve iniziata nell'agosto del 2021, quando sbarcò sotto la Mole dal Sassuolo, pagato 37,5 milioni di euro. In bianconero 224 presenze, 9 gol e 17 assist e un trofeo vinto, la Coppa Italia 2024. Il suo ormai vecchio contratto era da 3 milioni di euro all'anno fino al 2028.

Domani, vigilia della partita contro il Bologna, Locatelli sarà in conferenza stampa al posto di Spalletti: sarà l'occasione anche per parlare proprio del rinnovo di contratto.

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