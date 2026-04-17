Lucca, il futuro non è a Nottingham: non viene convocato da fine febbraio

La parabola di Lorenzo Lucca ha subito una brusca frenata: dopo essere stato acquistato dal Napoli per una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro, l'attaccante classe '99 è letteralmente sparito dai radar. Il mancato feeling con Antonio Conte lo ha spinto a gennaio verso il prestito al Nottingham Forest, ma l'avventura in Premier League si è trasformata in un incubo. Dopo un promettente esordio con gol contro il Leeds, il centravanti è finito ai margini delle gerarchie: non viene convocato in campionato dal 22 febbraio e ha collezionato appena 7 presenze totali. Con il riscatto da 40 milioni ormai impossibile, il suo futuro in estate tornerà a essere un vero e proprio rebus di mercato.