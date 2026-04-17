Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Bologna: chi parlerà e perché

La Juventus ha scelto Manuel Locatelli come tesserato bianconero per presentare la sfida di domenica sera allo Stadium contro il Bologna. Il centrocampista, che proprio in queste ore ha firmato il rinnovo di contratto con il club fino al 2030, sarà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i felsinei, un altro appuntamento fondamentale per i ragazzi di Luciano Spalletti nella corsa Champions. Locatelli aveva già presentato un'altra gara di campionato, il derby d'Italia contro l'Inter dello scorso 14 febbraio: in questa stagione la Juventus spesso ha lasciato parola ai giocatori visto che Spalletti parla sempre dopo ogni partita.