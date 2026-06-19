Clamoroso, Ronaldinho di nuovo in campo a 46 anni: tesserato e azionista del Ravenna in Serie C

Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti: a 46 anni, Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C: l'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.
Ronaldinho: "Voglio scrivere una nuova storia"
"Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna", ha raccontato la stella verdeoro. Secondo le indiscrezioni riportate, il campione brasiliano dovrebbe raggiungere il Ravenna già nel corso della preparazione estiva.
Cipriani: "Qualcosa di straordinario"
All'entusiasmo di Dinho, si aggiunge anche quello del patron Cipriani: "Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo".
La foto con la sciarpa
Il flirt Ronaldinho-Ravenna era cominciato già lo scorso dicembre, quando l'ex Barcellona era stato fotografato con la sciarpa del club ravennate. Lo scatto aveva scatenato moltissimi rumors e quanto accaduto questa sera sembra, ormai, chiarirli definitivamente.
I dettagli
Il Ravenna tessererà formalmente la stella brasiliana e Ronaldinho farà sicuramente qualche apparizione in campo. Un'operazione di grande impatto mediatico: l'ex fuoriclasse verde-oro acquisterà anche delle quote del club che, in occasione del suo ritorno, gli dedicherà un dettaglio particolare nella nuova maglia della prossima stagione.