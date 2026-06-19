Il grande ritorno

Clamoroso, Ronaldinho di nuovo in campo a 46 anni: tesserato e azionista del Ravenna in Serie C

Il campione brasiliano ha acquistato anche delle quote del club: "Voglio scrivere una nuova storia"

19 Giu 2026 - 23:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti: a 46 anni, Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C: l'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.

Ronaldinho: "Voglio scrivere una nuova storia"

 "Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna", ha raccontato la stella verdeoro. Secondo le indiscrezioni riportate, il campione brasiliano dovrebbe raggiungere il Ravenna già nel corso della preparazione estiva. 

Cipriani: "Qualcosa di straordinario"

 All'entusiasmo di Dinho, si aggiunge anche quello del patron Cipriani: "Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo". 

La foto con la sciarpa

 Il flirt Ronaldinho-Ravenna era cominciato già lo scorso dicembre, quando l'ex Barcellona era stato fotografato con la sciarpa del club ravennate. Lo scatto aveva scatenato moltissimi rumors e quanto accaduto questa sera sembra, ormai, chiarirli definitivamente. 

I dettagli

 Il Ravenna tessererà formalmente la stella brasiliana e Ronaldinho farà sicuramente qualche apparizione in campo. Un'operazione di grande impatto mediatico: l'ex fuoriclasse verde-oro acquisterà anche delle quote del club che, in occasione del suo ritorno, gli dedicherà un dettaglio particolare nella nuova maglia della prossima stagione. 

ronaldinho
ravenna

Ultimi video

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:01
Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

02:09
Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

01:53
Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

01:22
Ripartenza Fiorentina

Fiorentina, Paratici chiaro sul futuro di Kean

00:11
MCH USCITA CHIVU SEDE INTER 18/6 MCH

Chivu lascia la sede dell'Inter dopo il rinnovo

01:30
MCH ARRIVO CHIVU SEDE INTER MCH

Chivu arriva in sede per firmare il rinnovo

00:14
MCH USCITA MAROTTA SEDE INTER 18/6 MCH

Inter, toccata e fuga in sede per Marotta

00:05
MCH ARRIVO MAROTTA IN SEDE MCH

Inter, Marotta arriva in sede tra mercato e rinnovo di Chivu

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

I più visti di Mercato

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:20
Lazio, per la difesa spunta Dominguez della Dinamo Zagabria
20:27
Christensen resta al Barcellona: trovato l'accordo per il rinnovo
19:07
Como, accordo raggiunto con il Cruzeiro per Kaiki
18:43
Atletico Madrid, a un passo l'acquisto di Alejandro Grimaldo
18:26
Atalanta, Daniel Maldini nel mirino di Parma e Sassuolo