Clamoroso, Ronaldinho di nuovo in campo a 46 anni: tesserato e azionista del Ravenna in Serie C

All'entusiasmo di Dinho, si aggiunge anche quello del patron Cipriani: "Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo".