Inter: il Pisa non riscatta Akinsanmiro

A differenza di quanto ipotizzato nei giorni scorsi, il Pisa ha deciso di non riscattare Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, di proprietà dell'Inter. La passata stagione il 22enne ha totalizzato 24 presenze ma il club toscano, retrocesso in Serie B, non ha potuto investire i 7,5 milioni di euro previsti nell’accordo stipulato nell’estate 2025 con i nerazzurri per un vizio di forma: per la Lega mancavano le coperture per avallare l’operazione. Secondo quanto riportato da Fcinter1908 Akinsanmiro tornerà ad Appiano Gentile ma non vestirà la maglia dei campioni d'Italia nel prossimo campionato. Sulle sue tracce ci sono, infatti, due club di Bundesliga e uno di Premier League.