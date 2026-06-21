La Sampdoria pesca dal Milan per la panchina: vicinissimo Corradi

21 Giu 2026 - 19:19
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Spunta un nome a sorpresa per la panchina della Sampdoria che potrebbe essere a breve annunciato perché la fumata bianca sarebbe molto vicina: si tratta di Bernardo Corradi. La società blucerchiata avrebbe deciso di puntare per il tecnico sull'ex bomber di Lazio, Inter e Parma che nella passata stagione aveva fatto parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri nel Milan. Corradi, 50 anni, una lunga esperienza nelle nazionali giovanili dal 2017 al 2025 guidando le selezioni azzurre dall'Under 17 fino all'Under 20, dopo l'esperienza al Milan potrebbe diventare sulla panchina doriana primo allenatore. I contatti ci sono stati e l'accordo sarebbe molto vicino con Attilio Lombardo che potrebbe restare a far parte del suo staff come collaboratore tecnico. Sarebbe confermato come vice il danese Dan Vesterby Thomassen, uomo di fiducia del ceo dell'area tecnica Fredberg che proprio l'anno scorso a gennaio lo aveva portato a Genova.

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