Il Chelsea piomba su Cambiaso: la Juve lo valuta 40 milioni

21 Giu 2026 - 20:24
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Andrea Cambiaso © Getty Images

Andrea Cambiaso © Getty Images

Il Chelsea ha deciso di muoversi con decisione su Andrea Cambiaso. Il club londinese ha avuto in queste ore un primo contatto diretto con la Juventus, che valuta il giocatore 40 milioni di euro. Gli inglesi sono disposti al momento ad arrivare a quota 25, più l'inserimento di bonus che possono far salire la cifra sino a 30. La distanza c'è ma il dialogo è aperto, considerando anche che il club bianconero ha bisogno di realizzare entro il 30 giugno per rispettare i vincoli di bilancio e ottemperare alle norme Uefa.

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