Braida: "Ronaldinho al Ravenna, grande colpo". Stanotte a New York la conferenza del brasiliano

"Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. E' un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende ma diciamo che verrà tesserato". Così a LaPresse il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, in merito al prossimo arrivo del brasiliano nel club di serie C guidato da Ignazio Cipriani. L'ultima gara dell'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan risale al 2015 con la Fluminense.