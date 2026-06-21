Fiorentina, per la panchina della Primavera spunta Bonucci

Fabio Paratici vuole costruire una Fiorentina competitiva, a partire dalle giovanili. Secondo quanto riportato da La Nazione, il direttore sportivo dei viola starebbe pensando di affidare la panchina della Primavera a Leonardo Bonucci, che conosce molto bene dai tempi della Juventus. L'ex difensore bianconero è ancora nello staff tecnico della Nazionale (il contratto scadrà il 30 giugno) e toccherà al nuovo organigramma federale decidere se prolungarlo oppure no. Oltre a Bonucci, Paratici starebbe sondando anche Daniele Buzzegoli, che ha da poco concluso la sua esperienza alla Primavera del Como.