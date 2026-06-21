Roma, Mancini: "Rinnovo? Stiamo continuando a parlare, vediamo cosa succede"

Il contratto di Gianluca Mancini scade a giugno 2027, ma il difensore della Roma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Ai microfoni di Sky Sport, il classe '96 ha dichiarato: "Le trattative sono in corso, sto aspettando. Ci sono gli addetti ai lavori, il mio procuratore, io stesso e la società: stiamo parlando e continuiamo a farlo. Sto aspettando delle risposte e vedremo cosa succederà". Mancini ha anche parlato della stagione appena conclusa e dell'emozione per la qualificazione in Champions League: "È stata un’annata straordinaria con alti e bassi, ma in un campionato lungo è normale. Ci mancava la Champions: da sette anni arrivavamo sempre a un passo. È il coronamento del lavoro di questo gruppo: aver espresso il nostro gioco, essere arrivati a un bellissimo terzo posto e potercela giocare il prossimo anno".