Manchester United, è fatta per Dorgu: maxi-incasso per il Lecce. Sfuma l'ipotesi Napoli

Napoli e United inoltre, sono in contatto da settimane ormai per Garnacho, che Ruben Amorim potrebbe sacrificare davanti a una offerta importante. L'investimento su Dorgu potrebbe portare gli inglesi a sacrificarsi dell'argentino, ma i due affari non sono collegati. Il club di Manchester infatti, che già si è liberato di Antony direzione Betis, ha in programma anche la cessione di Rashford, convinto ad accettare la corte del Barcellona. L'ormai ex Lecce, ricordiamo, può giocare anche sul fronte offensivo, precisamente come ala destra. Ruolo in cui Amorim, per ora, ha sempre schierato l'ex Atalanta Amad Diallo.