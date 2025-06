Hachim Mastour riparte dalla Serie C. Dopo le avventure con le maglie di RCA Zemamra e Union Touarga, l'ex giocatore del Milan ripartirà dalla terza serie italiana. In particolare, il classe '98, secondo L'Arena, sarebbe molto vicino a firmare con la Virtus Verona un contratto di un anno con opzione per il secondo. Per Mastour si tratterebbe della terza esperienza in C, dopo quelle con Carpi e Reggina.