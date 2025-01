Napoli, tra Garnacho e Adeyemi resta aperta la pista Ndoye

In ogni caso, per entrambi la fumata bianca è ancora lontana e per questo Manna sta provando a tenere aperta la porta che conduce a una terza opzione. Si tratta di quella di Dan Ndoye, talento svizzero che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna. Il giocatore ha detto che non vorrebbe cambiare squadra, almeno per ora, ma il Napoli è pronto a un assalto last minute nel caso in cui Garnacho e Adeyemi risultassero inavvicinabili. Conte dal canto suo non spinge per avere un rinforzo a ogni costo, ma l'impressione è che qualcuno arriverà. Che le ore siano 24, 48 o poco di più.