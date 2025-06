Dalla Turchia: Neymar può tornare in Europa, Mourinho sogna il grande colpo

Stando a 'Fanatik', Neymar sarebbe tentato dal ritorno in Europa perché vorrebbe aumentare le proprie chance di strappare una convocazione per i Mondiali del 2026 e in più nel suo contratto col Santos, che scade a fine giugno, sarebbe inserita anche una clausola che gli consentirebbe di liberarsi in anticipo a parametro zero in casa di una proposta dall’Europa.