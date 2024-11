Comunicato ufficiale del Lecce: Luca Gotti è stato esonerato

"L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune". Questo il comunicato della società salentina arrivato il giorno dopo il pareggio casalingo con l'Empoli. La buona prestazione, nel secondo tempo, e il pari raggiunto in rimonta sembravano sufficienti per garantire il futuro di Gotti sulla panchina del Lecce. La concomitanza con la pausa del campionato, però, ha convinto la dirigenza a interrompere il rapporto. Gotti è il secondo allenatore di Serie A a perdere il posto dopo Daniele De Rossi alla Roma. Tra i primi nomi che circolano per la sostituzione di Gotti ci quelli di Marco Giampaolo e Beppe Iachini. C'è anche una pista che porta a Gabriele Cioffi.