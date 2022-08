Lecce, ufficiale Umtiti: il francese atteso in città per visite e firma

© Getty Images

Samuel Umtiti è un nuovo giocatore del Lecce. Prima il Barcellona e poi i pugliesi hanno ufficializzato l'affare con il calciatore francese che sbarcherà in serata in Salento in prestito secco per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare il contratto. Il club catalano pagherà l'intero ingaggio da venti milioni di euro lordi, mentre i pugliesi si riserveranno dei bonus da versare al Barça in base al numero di presenze.