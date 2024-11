Lecce, Sticchi Damiani e Corvino spiegano l'esonero di Gotti: "Valutazione tecnica, persa identità"

Più nello specifico Corvino ha commentato: "Abbiamo fatto delle riflessioni su alcuni aspetti per parlare di un eventuale cambio di rotta. L'identità di una squadra, i risultati e il fatto che noi in questi quattro anni abbiamo sempre avuto una identità, sempre la stessa, che non ci ha mai portato nelle ultime tre posizioni e per un anno siamo riusciti a non prendere mai più di due gol con organici in crescita. Oggi non ritrovavo più queste cose, la squadra spesso ha modificato la propria identità e abbiamo la peggiore differenza reti del torneo. Noi possiamo essere in zona retrocessione, sappiamo di dover lottare per la salvezza, ma non possiamo mai permetterci di perdere una linea e una identità costante. In queste 12 giornate ci sono state troppe cose mai viste in questo club e questo è il motivo che ci ha portato a cambiare. Per me esonerare un allenatore è un trauma, ma non vogliamo avere scrupoli".