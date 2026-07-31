Cagliari, dal Sudtirol arriva il difensore Kofler

Il difensore Raphael Kofler, classe 2005, è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Sudtirol. Il centrale ha già firmato il contratto e giovedì sera ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno. Al Sudtirol, ma solo in prestito secco, andrà il difensore Davide Veroli, 2003.