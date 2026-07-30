Moreno è un nuovo calciatore del Venezia: arriva in prestito dalla Fiorentina

Come annunciato in una nota dal club, "Il Venezia FC comunica di aver definito l'accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del difensore Matías Moreno. L'operazione prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni".
Ai canali ufficiali della società, il classe 2003 ha dichiarato: "Questa città e questa piazza mi hanno colpito fin dal primo momento. Sono rimasto affascinato dal progetto del Venezia e ho percepito fin da subito grande fiducia nei miei confronti. Darò il massimo ogni giorno".