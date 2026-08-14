Caso Banda, parla Sticchi Damiani: "Ha chiesto soldi in anticipo per il matrimonio, poi è sparito"

In casa Lecce ormai non si parla d'altro che del caso Banda: sparito, dato per disperso e poi riapparso con al seguito le voci di mercato che lo avrebbero voluto in Arabia Saudita o in Libia. A fare il punto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport è direttamente Saverio Sticchi Damiani, presidente del club pugliese: "A giugno mi ha chiesto di anticipargli parte dello stipendio per le ingenti spese del matrimonio. A vacanze terminate ci ha comunicato quando sarebbe rientrato in Italia e con quali voli. Da quel momento è sparito e ora sta facendo di tutto per essere ceduto".