Napoli, occhi aperti: il Celta Vigo va forte su Zeballos, rischio beffa

Uno dei grandi obiettivi del Napoli, Exequiel Zeballos, potrebbe clamorosamente finire al Celta Vigo: i galiziani, approfittando dell'impasse tra gli azzurri e il calciatore argentino, starebbero cercando di convincerlo a trasferirsi in Spagna. L'obiettivo del Boca è vendere il giocatore prima della scadenza del contratto, per evitare un addio a parametro zero. Il club di De Laurentiis sembrava essere riuscito, nelle scorse settimane, ad arrivare a dama. Poi ripensamenti legati alle condizioni fisiche e altri affari più importanti hanno mandato l'affare in stallo.