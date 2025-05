Zaccagni: "Mi voleva la Juventus ma ho preferito restare alla Lazio, qui sono in famiglia"

Il giocatore laziale, poi, si toglie qualche sassolino dalle scarpe su certi atteggiamenti arbitrali accaduti durante la stagione: "Ci sono stati molti episodi sfavorevoli e spesso in partite importanti, ma questo non deve essere un alibi altrimenti diventa uno svantaggio. A volte è snervante. Parlo anche di me. Mi è capitato in più di una partita, non solo quest’anno. Subisco una quantità di falli dallo stesso difensore per tutta la partita. Poi, al primo fallo che commetto, vengo ammonito. È qui che esce il nervosismo. Spesso il fallo che mi viene fatto non è da sanzionare, ma se lo fai cinque o sei volte e l’arbitro non interviene con il cartellino giallo, è normale che il difensore continui a farlo”.