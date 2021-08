Si complica Kostic: la Lazio prova a chiudere per Ribery

Sarà con ogni probabilità Franck Ribery il prossimo rinforzo per la Lazio di Maurizio Sarri. Nelle ultime ore, infatti, complice l'improvvisa frenata per Kostic che parrebbe poter far naufragare l'affare, il ds biancoceste Igli Tare ha avviato i primi, proficui, contatti con l'entourage del francese, per il quale si dovrebbe arrivare a una rapida buona conclusione della trattativa. Ribery, reduce dall'esperienza con la Fiorentina, è svincolato e sarebbe felice di rimanere in Italia, dove si è trovato molto bene, tanto che nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato anche ad altri club del nostro campionato, Sampdoria su tutti.